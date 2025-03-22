Лондонський аеропорт Хітроу повністю відновив роботу після пожежі на підстанції

Аеропорт Хітроу біля Лондона (Велика Британія) відновив свою роботу вранці суботи 22 березня після того, як пожежа на електропідстанції повністю зупинила його роботу на більшу частину дня п'ятниці, повідомляє BBC.

"Ми можемо підтвердити, що Хітроу відкритий і повністю працює", - заявив речник найбільшого британського аеропорту.

Там також повідомили, що намагаються зробити усе можливе, аби допомогти тисячам пасажирів, рейси яких було скасовано напередодні.

Перші рейси – до Цюриху, Мадриду та Лісабону вилетіли із невеликим запізненням одразу після 6 ранку за місцевим часом.

Як розповіло ВВС джерело у національному операторі електромереж, Хітроу має не одне джерело живлення, але пожежа завдала шкоди "особливо важливій частині" мережі. Це означає, що запасний сценарій, передбачений саме для надзвичайних ситуацій, виявився неефективним, коли вогонь вразив підстанцію, яка трансформує високовольтний потік електрики у той, що придатний для використання в мережі аеропорту.

Про те, що саме стало причиною тої пожеж,і наразі не повідомляється, хоча антитерористичний відділ поліції розглядає і версію про навмисні дії.

Як повідомлялося, Хітроу, один із найбільш завантажених міжнародних аеропортів у світі, зупинився на декілька годин через пожежу на електропідстанції. Джерело в аеропорту повідомило BBC, що резервні генератори запрацювали, але їх було недостатньо, щоб забезпечити енергією весь аеропорт.

За даними сайту Flightradar24, щонайменше 120 рейсів, які вже перебували у повітрі і прямували у Хітроу, довелося перенаправити.

Лондонська пожежна бригада повідомила, що 10 пожежних машин і приблизно 70 пожежників були задіяні в гасінні вогню на підстанції в Хейсі приблизно у 2,5 км від Хітроу.