Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, є жертви та поранені - ОВА

Російські війська в п'ятницю обстрілювали 12 громад Сумської області, внаслідок чого є жертви, пораненні та пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 103 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи. Обстрілів зазнали Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Білопільська: відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (10 вибухів).

Краснопільська: здійснено обстріл FPV-дронами (8 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), артобстріл (10 вибухів), мінометні обстріли (42 вибухи), пуски КАБів (33 вибухи). Внаслідок авіаційних ударів загинуло 2 осіб, отримало поранення двоє цивільних осіб, пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі, магазини і цивільні будинки.

Великописарівська: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Юнаківська: росіяни вдарили з артилерії (41 вибух), КАБами (2 вибухи), FPV-дронами (2 вибухи) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи). Також були танковий обстріл (14 вибухів), обстріли з СПГ (28 вибухів).

‎Миропільська: з ворожого літака здійснено пуск авіаційних бомб типу КАБ (3 вибухи), у результаті чого пошкоджено мостовий перехід. Також відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Середино-Будська: завдано удар дроном-камікадзе (1 вибух) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів), у результаті чого поранення отримали 2 цивільні особи, пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль.

Бездрицька: відбулось падіння ворожої ракети (1 вибух), у результаті чого пошкоджено два приватні житлові будинки.

Шалигинська: зафіксовано влучання FPV-дронів (6 вибухів).

Свеська: ворог атакував FPV-дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

Новослобідська: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34483