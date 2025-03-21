Інтерфакс-Україна

Події

23:28 21.03.2025

З будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували.

"Постраждалих наразі немає. Пожежу екстрені служби локалізували", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози атаки російських ударних дронів в небі над Києвом.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4327

Теги: #київ #будинок #евакуація

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