З будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували.

"Постраждалих наразі немає. Пожежу екстрені служби локалізували", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози атаки російських ударних дронів в небі над Києвом.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4327