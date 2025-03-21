Інтерфакс-Україна

Події

23:23 21.03.2025

До двох збільшилась кількість жертв внаслідок атаки РФ Запоріжжя, постраждалих восьмеро

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Дві людини загинули внаслідок російської атаки Запоріжжя, ще восьмеро постраждали.

"Ворожий обстріл Запоріжжя: 2 людей загинули", - сказано в телеграмі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За словами відомства, четверо постраждали.

Також зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі ресторану на площі 70 кв. м, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки на площі 30 кв.м.

Зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

До ліквідації наслідків залучені 63 рятувальники ДСНС та 16 одиниць техніки.

У свою чергу, глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було всього 20 років.

А кількість поранених, за його словами, збільшилася до 8 людей. Кількість жертв – незмінно, двоє.

Як повідомлялось, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя.

https://t.me/ivan_fedorov_zp/17516

https://t.me/dsns_telegram/40001

Теги: #запорізька #жертви #атака

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