До двох збільшилась кількість жертв внаслідок атаки РФ Запоріжжя, постраждалих восьмеро
Дві людини загинули внаслідок російської атаки Запоріжжя, ще восьмеро постраждали.
"Ворожий обстріл Запоріжжя: 2 людей загинули", - сказано в телеграмі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За словами відомства, четверо постраждали.
Також зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі ресторану на площі 70 кв. м, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки на площі 30 кв.м.
Зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста.
До ліквідації наслідків залучені 63 рятувальники ДСНС та 16 одиниць техніки.
У свою чергу, глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було всього 20 років.
А кількість поранених, за його словами, збільшилася до 8 людей. Кількість жертв – незмінно, двоє.
Як повідомлялось, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя.
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