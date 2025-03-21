Інтерфакс-Україна

Події

19:11 21.03.2025

Трамп заявив, що США ведуть роботи над першим у світі винищувачем шостого покоління F-47

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Трамп заявив, що США ведуть роботи над першим у світі винищувачем шостого покоління F-47

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю оголосив, що США вже кілька років першими у світі розробляють винищувач шостого покоління F-47, який не має аналогів.

"Я радий оголосити, що за моїм керівництвом ВПС Сполучених Штатів рухаються вперед із першим у світі винищувачем шостого покоління. Номер шість. Шосте покоління. Ніщо в світі не зрівняється з цим навіть близько. І він буде відомий як F-47", - заявив Трамп під час брифінгу у Білому домі в п'ятницю.

Він наголосив, що "це те, чого ніхто раніше не бачив з погляду всіх атрибутів винищувача".

"Ніколи не було нічого навіть близького до нього, від швидкості до маневреності, до можливого корисного навантаження.І ця розробка велася протягом тривалого періоду часу. Після жорсткої та ретельної конкуренції між деякими провідними американськими аерокосмічними компаніями ВПС мають намір присудити Boeing контракт на платформу для домінування в повітрі наступного покоління", - зазначив Трамп.

Він запевнив, що F-47 буде "найдосконалішим, найефективнішим і найсмертоноснішим літаком, який будь-коли створювався". Експериментальна версія літака таємно літала майже п’ять років, і, за словами Трампа, значно перевершує можливості будь-якої іншої нації.

"F-47 оснащений найсучаснішою технологією невидимості. Це практично невидима і безпрецедентна сила. Він має найбільшу потужність серед будь-яких реактивних літаків такого типу. Маневреність також є головною перевагою – нічого подібного ще не було, незважаючи на потужність і швидкість", - розповів Трамп.

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світлина: https://www.airandspaceforces.com/trump-ngad-fighter-air-force/

Він відзначив, що новий авіапарк буде створений впродовж кількох наступних років. Наразі вже проведена велика робота в напрямі виробництва нових винищувачів, включно з будівництвом інфраструктури для них.

 

Трамп також стверджує, що вже отримав запити на продаж винищувача літака нового покоління, і додав, що США можуть розглянути продаж версії зі зниженими характеристиками "якщо колись, можливо, вони не будуть нашими союзниками".

Теги: #винищувачі #розробка #сша

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