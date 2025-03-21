Україна представила перелік військової продукції на EUR 100 млн, яку вона хоче отримати від естонського ОПК – Міноборони Естонії

Україна офіційно передала Естонії список побажань щодо військової допомоги, яку Естонська держава тепер буде терміново закуповувати у вітчизняної оборонної промисловості, повідомили в Міністерстві оборони Естонії.

"Минулого року ми домовилися, що і цього, і наступного року ми підтримаємо Україну у військовому плані в розмірі 0,25% нашого ВВП на рік коштом продукції естонської оборонної промисловості. Приємно було бачити, багату кількість естонських виробників, які пропонували свою продукцію Сьогодні ми отримали зворотний зв'язок від України, який дасть нам змогу доставити допомогу українцям якнайшвидше", - наводить пресслужба міністерства оборони Естонії слова глави відомства Ханно Певкура.

Список включає безпілотні літальні апарати та безпілотні наземні транспортні засоби, плавзасоби, медичне обладнання та витратні матеріали, що надаються естонськими оборонними компаніями. Деталі, кількість і терміни поставок не розголошуються з міркувань безпеки, зазначило Міноборони.

Крім того, Естонія надаватиме пряму військову матеріальну допомогу Україні, сприятиме підготовці українських сил оборони і разом з Люксембургом буде співголовою ІТ-коаліції з надання допомоги Україні. Країни Балтії та Північної Європи також взяли на себе зобов'язання до 2025 року оснастити та підготувати в Україні підрозділ бригадного рівня.

Наприкінці минулого року Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) презентував перелік естонських товарів або послуг, які були б придатні для цільового використання українськими збройними силами. Повідомляється, що каталог продукції загалом майже 100 естонських компаній, переданий згодом Україні в лютому, включає близько 500 найменувань.