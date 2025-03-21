Інтерфакс-Україна

Події

16:43 21.03.2025

Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України - СБУ

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Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України - СБУ
Фото: https://t.me/SBUkr/14415?single

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

"За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок, які пропонували свої послуги за 5-13 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Так, на Київщині викрито адвокатську групу, що продавала ухилянтам фіктивні меддовідки про інвалідність їхніх дітей. Також фігуранти безпідставно оформлювали своїх клієнтів пілотами та авіаінженерами. Це дозволяло їм виїжджати за межі України нібито для підтвердження профпридатності на виконання міжнародних рейсів. Наразі чотирьом організаторам оборудок повідомлено про підозру.

На Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала лікарку-акушерку, яка за гроші пропонувала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації на підставі отримання статусу багатодітного батька. "Щоб оформити потрібні документи, вона пропонувала вагітним жінкам "підзаробити" та у свідоцтві про народження дитини вказати не реального батька, а дані її клієнтів", - зазначається в повідомленні.

На Львівщині кіберфахівці СБУ викрили місцевого ділка та лікаря-невролога, які торгували фіктивними довідками про інвалідність. "Для оформлення "історії хвороби" вони "втемну" використовували тяжкохворих з реальними діагнозами, які замість ухилянтів проходили медогляд", - повідомляє СБУ.

На Закарпатті підозру отримали ще двоє ділків, які пропонували військовозобов’язаним потрапити до ЄС через прикордонну річку. Зловмисники обіцяли провести інструктаж щодо перетину водойми та надати гідрокостюм.

У Вінниці затримано фігуранта, який намагався переправити ухилянтів за межі України через так звану "зеленку". "Спочатку чоловік на власному авто супроводжував призовників до кордону, а потім переводив їх до сусідньої країни "лісовими стежками", - зазначається в повідомленні.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою); ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Теги: #нацполіція #сбу

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