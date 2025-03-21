Авто з двома російськими офіцерами вибухнуло у тимчасово окупованому Скадовську – ГУР Міноборони України

У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами, повідомила Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan. У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу", йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

"ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали у ГУР.