Події

18:46 24.11.2022

Окупанти посилили поліцейські заходи в окупованому Скадовському районі - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти посилили перевірку місцевих жителів та їх житла в окупованому Скадовському районі Херсонської області, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у четвер увечері.

"За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів", - ідеться у повідомленні.

 

Теги: #район #скадовськ #окупанти

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