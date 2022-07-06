В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

Одна людина загинула, є поранені в окупованому м.Скадовськ Херсонської області в результаті вибухів, пошкоджено житловий будинок, пише "Суспільне" у середу з посиланням на голову Скадовської міської ради Олександра Яковлєва.

"Одна людина загинула, четверо поранено, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався за допомогою. Будинок сильно пошкоджений, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", - сказав Яковлєв виданню.

Місцеві жителі повідовзрмляють про три ракети, що відлетіли у північний бік міста. Потім пролунали кілька вибухів, у повітрі було видно клуби диму від розірваних ракет. Потім два гучні вибухи і одразу пішов дим з боку міста та за містом.

Раніше один місцевий житель загинув у результаті вибухів у Скадовську 22 червня. За словами Олександра Яковлєва, влучення було в районі причалу.