Події

16:21 17.06.2022

Псевдоголові Скадовська та його заступнику повідомлено про підозру

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Псевдоголові Скадовська та його заступнику повідомлено про підозру

Псевдокерівнику Скадовської районної адміністрації Херсонської області - громадянину РФ - повідомлено про підозру у зазіханні на недоторканність України, його заступниця - громадянка України - отримала підозру у колабораційній діяльності, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину РФ у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також громадянці України - у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, громадянин Росії, який довго проживав у місті Скадовську, під час окупації регіону вступив у злочинну змову з представниками країни-агресора з метою зміни меж території і державного кордону України.

Як зазначається у повідомленні, він обійняв посаду так званого голови Скадовської районної військової адміністрації.

У прокуратурі інформують, що громадянка України добровільно обійняла посаду так званого першого заступника голови Скадовської районної військової адміністрації.

"Підозрювані активно займаються підбором інших працівників окупаційного органу та підпорядкованих установ та організацій. Крім того, діючи на користь країни-агресора, вони закликають жителів регіону підкоритися окупаційним військам, висловлюють підтримку діям загарбників, спрямованим на порушення територіальної цілісності України", - наголошується у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Управління СБУ у Херсонській області.

Теги: #скадовськ

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