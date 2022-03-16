Мер Скадовська повідомив, що з ним поспілкувалися і відпустили

Мер Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що російські війська поспілкувалися з ним і вже відпустили, пообіцяв пізніше надати додаткову інформацію.

"Хочу сказати, що зі мною поспілкувалися, вже мене відпустили, зі мною все добре. Також обіцяли зараз відпустити й інших людей, з якими спілкуються. Тому прошу заспокоїтися, нічого нам зараз не загрожує, і бути вдома, і виконувати свою роботу. Спасибі всім за увагу, далі буде додаткова інформація", - сказав він у відеозверненні, розміщеному у фейсбуці.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив, що російські окупанти викрали мера Скадовська.