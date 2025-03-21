Стефанчук закликав Люксембург до співпраці з Україною в оборонній галузі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Люксембург до співпраці з Україною в оборонній галузі.

"У Страсбурзі провів зустріч із головою Палати депутатів Великого Герцогства Люксембург Клодом Віслером… Український оборонно-промисловий комплекс зріс у 6 разів. Закликаємо партнерів, зокрема Люксембург, інвестувати у спільне виробництво озброєння", - повідомив Стефанчук у п'ятницю у Фейсбуці.

Спікер українського парламенту також зазначив, що Україна вже є ключовим елементом європейської безпеки.

"Ми підтримуємо створення Європейських сил оборони й закликаємо до розміщення контингентів безпеки на українській території", - підкреслив Стефанчук.

Стефанчук також наголосив на необхідності посилення санкції проти рф та перейти до конфіскації заморожених активів.

"Ці кошти мають бути спрямовані на оборону та відновлення України", - вважає голова Верховної Ради.

Як повідомлялось, Стефанчук узяв участь у Європейській конференції голів парламентів у ПАРЄ в Страсбурзі.