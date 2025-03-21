Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

Кабінет міністрів припинив дію угоди між урядами України і Росії про співробітництво в галузі зв’язку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, у звʼязку з докорінною зміною обставин припинено дію угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі зв’язку, підписаної 26 травня 1993 у Києві.