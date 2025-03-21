Літаки ДРЛВ Saab 340 передадуть Україні зі Швеції після "певної підготовки" F-16 – ЗМІ

Передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C з радарами ASC890, про яку повідомлялося в травні 2024 року, не відстає від графіка, терміни поставки пов'язані з підготовкою "певних модифікацій" F-16, повідомляє Delfi.lt з посиланням на Міноборони Швеції.

"Терміни поставки ASC890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16", - прокоментували в міністерстві. "Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає", - додали у відомстві.

"Ми працюємо відповідно до первісного графіка, але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії", - наголосили в Міноборони.

За інформацією оборонного відомства, Швеція також допомагає з навчанням українців на пілотів, підготовкою обслуговуючого персоналу та операторів бортового обладнання, повідомили в оборонному відомстві.

Як повідомлялось у травні 2024 року, Швеція виділила Україні військову допомогу розміром $1,25 млрд. Міністр оборони країни Пол Юнсон повідомив, що пакет, зокрема, охоплює літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C.