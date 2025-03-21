Інтерфакс-Україна

Події

12:48 21.03.2025

Відновлено й відремонтовано 834 школи, які зазнали пошкоджень внаслідок російських атак

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Відновлено й відремонтовано 834 школи, які зазнали пошкоджень внаслідок російських атак
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

За два роки відновлено й відремонтовано 834 школи, які зазнали пошкодження внаслідок російських атак, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"164 тис. дітей повернулися до очного навчання в межах політики "Школа офлайн". Відновлено й відремонтовано 834 школи, які зазнали пошкодження внаслідок російських атак. Спрямовано 13,7 млрд грн на будівництво підземних шкіл", - написав Лісовий в Facebook у звіті за результатами двох років на посаді міністра.

Також він розповів, що за цей час закуплено понад 500 шкільних автобусів. В 2025 році на ці потреби виділено ще 1,6 млрд грн.

"За два роки підвищено оплату праці вчителів у середньому на 15%. 1,6 млн учнів харчуються у школах безоплатно", - додав він.

Теги: #війна #ремонт #школи

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