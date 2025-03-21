Інтерфакс-Україна

Події

08:23 21.03.2025

Уночі на підступах до Києва зафіксували 74 ворожі дрони

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Уночі на підступах до Києва зафіксували 74 ворожі дрони

На підступах до Києва були зафіксовані 74 російські дрони в ніч на п’ятницю, проте українська ППО збила 27 із них, повідомляє київська міська військова адміністрація (КМВА).

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - йдеться у повідомленні.

Відсутня інформація щодо пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків.

Теги: #київ #знищення #бпла_рф

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