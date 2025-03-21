Уночі на підступах до Києва зафіксували 74 ворожі дрони

На підступах до Києва були зафіксовані 74 російські дрони в ніч на п’ятницю, проте українська ППО збила 27 із них, повідомляє київська міська військова адміністрація (КМВА).

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - йдеться у повідомленні.

Відсутня інформація щодо пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків.