Уночі на підступах до Києва зафіксували 74 ворожі дрони
На підступах до Києва були зафіксовані 74 російські дрони в ніч на п’ятницю, проте українська ППО збила 27 із них, повідомляє київська міська військова адміністрація (КМВА).
"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - йдеться у повідомленні.
Відсутня інформація щодо пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків.