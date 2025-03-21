21 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1122 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1122 RUSSIAN AGRESSION

21 березня відзначають Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день людей з синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів, День матері в арабських країнах, Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації.

В Італії – День дерева.

Православна церква вшановує пам’ять святого Якова, єпископа Катанського.

Всесвітній день поезії

У 1999 році на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО було вирішено щорічно відзначати Всесвітній день поезії (англ. World Poetry Day) 21 березня. Перший Всесвітній день поезії відбувся 2000 року в Парижі, де розташована штаб-квартира ЮНЕСКО.

Міжнародний день лялькаря

Ідея відзначати в усьому світі Міжнародний день лялькаря, або Міжнародний день театру ляльок, прийшла відомому діячеві лялькового театру Дживаду Золфагаріхо з Ірану. У 2000 році на XVIII Конгресі Міжнародної спілки діячів театру ляльок у Магдебурзі він виніс цю пропозицію на обговорення.

Але попри те, що дискусія про місце і час проведення цього свята була дуже жвавою, це питання так і не було вирішено. Лише через два роки, на засіданні Міжнародної Ради UNIMA, дату святкування було визначено.

Традицію свята лялькарів усього світу відкрив день 21 березня 2003 року. Саме з цього часу всіма професіоналами та шанувальниками театру ляльок святкується Міжнародний день лялькаря з метою популяризації та підтримання традицій лялькового мистецтва, а також використання його як засобу естетичного та культурного виховання.

Міжнародний день Навруз

Міжнародний день Навруз відзначають із 2010 року. З пропозицією ввести нову дату в календар ООН виступили уряди Азербайджану, Албанії, Афганістану, Македонії, Індії, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану і Туреччини. 23 лютого Генеральна асамблея ухвалила ініціативу цих країн і закріпила за 21 березня міжнародне свято - День Навруз (резолюція №A/RES/64/253).

Слово Навруз означає новий день, його написання і вимова може варіюватися залежно від країни.

Навруз - день весняного рівнодення, свято першого дня весни і оновлення природи. Походження свята сягає корінням у дописемну епоху історії людства. Воно відзначається як початок нового року більш ніж 300 мільйонами жителів в усьому світі та святкується понад 3000 років на Балканах, на Близькому Сході, на Кавказі, в Центральній Азії, в басейні Чорного моря та в інших регіонах.

Всесвітній день людей з синдромом Дауна

Ця дата увійшла до календаря 2005 року. Ініціатива належала учасникам VI симпозіуму, присвяченого цій темі. У 2011 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 21 березня Всесвітнім днем людей із синдромом Дауна (резолюція №A/RES/66/149).

Генеральна Асамблея постановила, що цей День відзначатиметься 21 березня щороку, з 2012 року, і запропонувала всім державам-членам, відповідним організаціям системи ООН та іншим міжнародним організаціям, а також громадянському суспільству, включно з неурядовими організаціями та приватним сектором, належним чином відзначати Всесвітній день людей із синдромом Дауна, для того, щоб підвищувати рівень поінформованості громадськості про це захворювання.

Синдром Дауна є однією з форм вродженої геномної патології, яка природно розвивається, поширеною в усіх регіонах світу, що часто призводить до змін моторики, фізичних характеристик і здоров'я. Життєво важливе значення для росту та розвитку хворих має адекватний доступ до медичного обслуговування, програм раннього втручання та інклюзивної освіти, а також проведення відповідних досліджень.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації проводять щорічно 21 березня за рішенням XXI сесії Генеральної Асамблеї ООН від 26 жовтня 1966 року.

Цього дня 1960 року поліція відкрила вогонь і вбила 69 людей під час мирної демонстрації протесту проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР, яку проводили в Шарпевілі (Південна Африка).

Під час проголошення цього Дня в 1966 році, Генасамблея ООН закликала міжнародне співтовариство подвоїти зусилля з метою ліквідації всіх форм расової дискримінації. Тим самим підтвердила, що расову дискримінацію можна вважати запереченням прав людини, основних свобод і справедливості, і вона є злочином проти людської гідності.

Міжнародний день лісів

Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів, було започатковано 1971 року, і відтоді його відзначають щорічно. Ініціатором заснування цього Дня виступила Європейська конфедерація сільського господарства на 23-й Генеральній Асамблеї 1971 року, ідею підтримала Всесвітня Продовольча і сільськогосподарська організація при ООН (ФАО).

Спочатку було ухвалено рішення про святкування цього дня саме в день осіннього рівнодення в Південній півкулі та весняного рівнодення в Північній півкулі (останнє, за традицією, вважається першим днем весни і є символом нового життя і нових починань).

Нині загальна площа лісів на планеті становить приблизно 38 млн кв. км (це близько третини площі суші), з яких 13% належать до охоронюваних природних територій.

День дерева в Італії

День дерева здавна відзначається в Італії як свято оновлення та єднання людини з природою.

Історія Свята дерева сягає в далеке минуле, коли люди жили в тісному зв'язку з природою і віддавали їй належну повагу. В античній культурі був широко розповсюджений звичай влаштовувати свята з нагоди висаджування дерев. Їм було привласнено величезну важливість, у зв'язку з чим усі дерева підрозділяли на олімпійські, божественні, героїчні, зловісні, щасливі, нещасливі, а ліси розрізняли як священні, божественні та мирські.

В Італії перше Свято дерева відзначили 1898 року за ініціативи Міністра освіти Гвідо Бачеллі. А 1923 року було вирішено надати цій традиції офіційний характер і закріпити в лісовому законі.

День матері в арабських країнах

Арабські країни на Близькому Сході (Єгипет, Ліван, Йорданія, Сирія, Бахрейн) відзначають День матері 21 березня. Це день пам'яті про матерів, коли віддається належне їхній праці та безкорисливій жертві заради блага своїх дітей.

День матері здавна відзначається в багатьох країнах світу, а історія свята сягає своїм корінням у глибину століть. Але сучасне свято на честь матерів з'явилося в США, коли 1910 року губернатором Західної Вірджинії було оголошено День матері. Наступного року вже в кожному американському штаті були свої звичаї святкування цієї дати.

Через деякий час список країн, які відзначають День матері, поповнився країнами: Мексикою, Канадою, Китаєм, Японією, Південною Америкою і деякими африканськими країнами.

В Україні офіційно відзначається щорічно, з 2000 року, у другу неділю травня.

Цього дня народилися:

155 років від дня народження Олександра Гнатовича Лотоцького (1870–1939), українського вченого, письменника, публіциста, видавця, громадсько-політичного та державного діяча;

140 років від дня народження Володимира Бертольдовича Вільнера (1885−1952), українського режисера, актора, педагога;

100 років від дня народження Пітера Брука (Пітер Стівен Пол Брук) (1925–2022), англійського режисера театру та кіно;

70 років від дня народження Лесі (Олени Анастасівни) Ворониної (1955), української письменниці, перекладачки, журналістки, радіоведучої.

Ще цього дня:

1925 – У штаті Теннессі було офіційно заборонено викладати теорію еволюції;

1927 - У Києві виходить перший номер української "Літературної газети".

1935 - На вимогу Реза Шах Пахлаві іноземні держави почали називати Персію Іраном;

1963 - Закрито вʼязницю Алькатрас;

1965 - Запущено космічний апарат "Рейнджер-9";

1970 - Було вперше відзначено День Землі;

1990 - Набрала чинності Рамкова конвенція ООН про зміну клімату;

2014 - Курсанти Академії військово-морських сил в окупованому Севастополі відмовились виходити на російське "урочисте шикування";

2022 - Літак Boeing 737-89P авіакомпанії "China Eastern Airlines" розбився у горах Гуансі-Чжуанського автономного району, 132 людини померло.

Церковне свято:

Святий Яків, єпископ Катанський

Святий Яків жив у VIII столітті та був відданим захисником православної віри. Він очолював Церкву в Катанії, що на Сицилії, і всіма силами підтримував свою паству, наставляв її на праведний шлях. У ті часи імператор Лев III Ісавр розгорнув жорстоку боротьбу проти ікон, заборонив їх шанування. Яків не піддався тиску й відважно виступив на захист святої традиції. За це він зазнав утисків і переслідувань, але не зрікся своїх переконань. Його стійкість і відданість православ’ю зробили його прикладом для вірян. Через страждання, які він переніс за віру, його називають ісповідником.

Іменини: Володимир, Кирило, Яків.