Інтерфакс-Україна

Події

20:13 20.03.2025

ЄС у разі досягнення миру готовий змістити фокус у фінансуванні України на відбудову

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ЄС у разі досягнення миру готовий змістити фокус у фінансуванні України на відбудову

Досягнення мирної угоди, яка буде справедливою та довгостроковою, дозволить збільшити фокус на фінансуванні відбудови, вважає європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

"Очевидно, потрібно буде потім обговорити з українською владою і подивитися, як ми потім скорегуємо наше фінансування від міжнародних донорів, очевидно, тому що одним із основних припущень у цій оцінці потреб у фінансуванні завжди є питання про те, як довго триває війна, яка інтенсивність і так далі", – сказав він журналістам на прес-конференції у четвер за результатами свого візиту до Києва.

Домбровскіс наголосив, що ЄС зі свого боку готовий скоригувати своє фінансування як у контексті, наприклад, зменшення військової допомоги США, так і в контексті, якщо буде прогрес у припиненні вогню чи мирній угоді.

Він нагадав, що наразі програма підтримки України з боку ЄС Ukraine Facility розрахована до 2027 року, механізм позик ERA від партнерів G7 за рахунок заморожених коштів РФ – на частину 2026 року.

"І потім, звісно, нам потрібно буде побачити, чи знадобиться додаткове фінансування і скільки. Зазвичай цей процес організований таким чином, що МВФ має оцінити потреби у фінансуванні для України, а потім міжнародні донори працюють над тим, як ми покриваємо ці потреби у фінансуванні", – пояснив єврокомісар.

За його словами, зазвичай ця програма починається десь із середини року, тому що, очевидно, все це оточене дуже високою невизначеністю.

 

 

 

Теги: #мир #фінансування #єс

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