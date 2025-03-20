Інтерфакс-Україна

Події

16:56 20.03.2025

Управління США Запорізькою АЕС може бути єдиним шансом повернути станцію - нардеп Сірко

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Управління США Запорізькою АЕС може бути єдиним шансом повернути станцію - нардеп Сірко

Заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко (Клименко) вважає, що управління США Запорізькою АЕС може бути єдиним шансом повернути ЗАЕС.

"Думаю, якщо США візьмуть на себе управління ЗАЕС на якийсь період часу за умови приєднання її повністю до української енергомережі, то це буде дуже позитивно і, мабуть, поки єдиний шанс повернути ЗАЕС та безпечно її експлуатувати", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Народний депутат підкреслила, що "росіяни протягом 30 років контролювали Енергоатом через різних "деркачів" і зараз продовжують це робити, тому втручання США та ЄС тут буде не зайве, щоб усунути звідти російських окупантів".

За словами Сірко, важко сказати, що саме американці мали на увазі, оскільки в публічному секторі немає детальної інформації щодо пропозицій США стосовно атомних електростанцій, проте є різні повідомлення від світових медіа: від ЗАЕС до всіх атомних станцій. Вона зазначила, що одні кажуть, що США мають управляти станціями, інші - володіти.

"Відповідно до українського законодавства, всі атомні електростанції належать державі в особі Енергоатома. Будь-яка приватизація чи їх продаж заборонені, як і управління сторонніми особами. Тому, як мінімум, для того, щоб США могли, наприклад, оперувати ЗАЕС, потрібно внести зміни до законодавства", - наголосила Сірко.

Теги: #заес

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