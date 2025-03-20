Інтерфакс-Україна

Події

16:12 20.03.2025

Норвезько-фінська NAMMO візьме участь у будівництві підприємства з виробництва боєприпасів в Україні

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Норвезько-фінська NAMMO візьме участь у будівництві підприємства з виробництва боєприпасів в Україні

Норвезько-фінська компанія NAMMO та одне з провідних українських підприємств ОПК підписали у норвезькому місті Рауфосс спільну заяву про стратегічне співробітництво, яке включає домовленість про створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів калібру 155мм на території України, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Минулого року в Україні стартувало серійне виробництво боєприпасів калібру 155 мм. На сьогодні це основний артилерійський калібр українського війська та країн-членів НАТО. Вітчизняна оборонка має збільшувати їх виробництво. Сьогодні ми значно посилили цей напрям", - написав Сметанін в Телеграм у четвер.

За його словами, NAMMO є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі, а підписана заява поглиблює співпрацю, яка вже триває, за підтримки урядів Норвегії та України на двосторонньому рівні.

"Я вдячний керівництву компанії за готовність співпрацювати з українськими виробниками… Обороноздатність України є фундаментом безпеки в Європі. Ми продовжуємо будувати в Україні Арсенал вільного світу і дякуємо всім партнерам, які долучаються до цього процесу", - резюмував Сметанін.

Теги: #боєприпаси #nammo

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