Держетнополітики затвердила критерії критичності релігійних організацій і перелік посад священнослужителів для бронювання

Державна служба з етнополітики та свободи совісті України затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

Установлено, що що дія цього наказу поширюється на священнослужителів: які є керівниками релігійних організацій і відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; які працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору в кількості, що є необхідною для забезпечення належної діяльності релігійних організацій.

Крім того, відзначається, що розгляд питання щодо бронювання військовозобов'язаних священнослужителів відбувається з урахуванням заповнення штатних посад військових капеланів у Збройних силах України, Національній гвардії України, інших військових формувань та Державній прикордонній службі України відповідно до розподілу квот конфесійного представництва військових капеланів.

Згідно критеріїв, релігійна організація визнається такою, що є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, якщо вона одночасно відповідає таким критеріям: в Єдиному держреєстрі містяться відомості про ідентифікаційний код юридичної особи; запис про державну реєстрацію створення юридичної особи внесено до Єдиного держреєстру юросіб не пізніше 26 грудня 2024 року; релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена; місцезнаходження релігійної організації не знаходиться на тимчасово окупованій РФ території України; статут (положення) релігійної організації не втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації; релігійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій; релігійна організація подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній базовий звітний (податковий) період.

В перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час входять: священнослужитель - керівник релігійного центру, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності; священнослужитель - заступник керівника релігійного центру, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації; священнослужитель - керівник релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності; священнослужитель - працівник релігійного центру, релігійного управління, релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи - релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.