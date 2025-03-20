Постраждалу від обстрілу у 2024 р. харківську друкарню "Фактор-Друк" відновлено

Друкарню "Фактор-Друк" (Харків), яку було зруйновано у травні 2024 року у результаті російського обстрілу, відновлено, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Друкарню "Харків-Друк" відновлено", - написала вона на Facebook-сторінці, додавши фото цеху друкарні після обстрілу у травні минулого року і його ж відновленого.

Вона нагадала, що уряд тоді у пошуках допомоги звернувся і до американського мільярдера Говарда Баффета, фонд якого зголосився допомогти у відновленні друкарні.

"Говард Баффет відписав першим: "Ми відновимо". І сьогодні – фото відновленого цеху", - написала перша віцепрем'єрка.

Як повідомлялось, 23 травня 2024 року Харківська друкарня "Фактор-Друк" постраждала внаслідок ворожої атаки на місто.

За інформацією на сторінці друкарні у Facebook, тоді загинуло сім працівників друкарні, і 22 було поранено. Від удару постраждав насамперед палітурний цех, де зшивали книжкові блоки і прикріплювали обкладинки.

Ракета влучила у центр цеху, з 4 тис. кв. м було зруйновано більше 1 тис. кв. м, пошкоджено обладнання, знищено понад 45 тис. примірників книг.

"Раніше тут друкували 750-900 тисяч книжок щомісяця. На "Факторі" були кілька верстатів повного виробництва, яких більше не було в Україні", - йшлося у повідомленні після руйнування.

Друкарня "Фактор-Друк", що входить разом із видавництвом і книгарнями Vivat до групи компаній "Фактор", за її інформацією, є одним із найбільших друкарських комплексів повного циклу у Східній Європі, займає 30% українського ринку.

"Фактор-Друк" працює на ринку з 1996 року. За даними на іїї сайті, виробничі потужності становлять 50 млн книжок у твердій і м'якій палітурках, 100 млн журналів і 300 млн газет на рік.

Засновник групи компаній – бізнесмен Сергій Політучий.

"Сергій Політучий, ваша стійкість вражає. Дякую за те, що ви робите. Дякую Говарду Баффету — для України велике благословення мати такого друга", - написала Свириденко.

За даними opendatabot, ТОВ "Фактор-Друк" у 2024 році отримала 287,2 млн грн чистого прибутку проти 40,5 млн огрн роком раніше за падіння виторгу на 43% - до 125,13 млн грн.