Інтерфакс-Україна

Події

11:17 20.03.2025

Більшість українців проти виведення українських військ з ТОТ – Центр Разумкова

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Більшість українців проти виведення українських військ з ТОТ – Центр Разумкова

Абсолютна більшість українців (78%) не погоджуються з тим, що українські війська має бути повністю виведено з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року.

Лише 8% опитаних (6% у Західному та Центральному регіонах, 10% у Східному та 14% у Південному регіонах) погодилися б на те, щоб українські війська були повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей (з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів).

Окрім того, 5% опитаних (2% у Західному, 3% у Центральному, 6% у Східному та 15% у Південному регіонах) погодилися б на те, щоб у міжнародних договорах був зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя як регіонів Росії. Не погоджуються на виконання цієї умови 82% опитаних.

Лише 7% опитаних (2% у Західному, 8% у Центральному, 11% у Східному та Південному регіонах) погодилися б на те, щоб усі західні санкції проти Росії були скасовані. Не погоджуються на це 78% респондентів.

Дещо більша (22%) частка респондентів (8% у Західному, 26% у Центральному, 24,5% у Східному та 33,5% у Південному регіонах) готова заради припинення війни погодитися на те, щоб нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України був зафіксований у Конституції України. Проте більшість (56%) виступають проти цього.

Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Таке саме опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення видання "Дзеркало тижня" у червні 2024 року.

Теги: #війська #опитування #тот

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