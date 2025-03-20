У кожного шостого українця є знайомі, які були в цивільному полоні в окупантів, – соцопитування

16% українців мають серед друзів чи знайомих тих, хто перебували чи перебувають у цивільному полоні на тимчасово окупованих територіях або в РФ, 83% не мають таких друзів чи знайомих, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" 22-24 лютого.

Згідно з результатами дослідження, частіше такі друзі чи знайомі є у внутрішньо переміщених осіб (25%).

27% опитаних добре знають про практику незаконного затримання цивільних на тимчасово окупованих територіях та в РФ, 51% щось чули про це, 22% відповіли, що нічого не знають.

На думку 88% респондентів, вирішувати питання щодо повернення цивільних заручників мають державні органи влади України. Серед інших відповідей називають іноземні організації (37%), українські благодійні фонди, волонтерів (27%), сім’ї і родичів полонених (21%), органи місцевої влади (19%). Респонденти, які мають близьких полонених, частіше за інших вважають, що вирішувати це питання мають також іноземні організації.

14% опитаних знають громадські організації, що займаються питанням повернення цивільних заручників, 79% не знають такі організації. Порівняно більш обізнаними є опитані, які мають близьких полонених (23%), а також молодь (19%).

У відкритому питанні про обізнаність про такі громадські організації, респонденти, які, взагалі щось про них знають, найчастіше згадували Червоний Хрест (32%), "Повернись живим" (21%), омбудсмана (7%), волонтерів (5%), ООН (5%), ГУР (4%), Фонд Золкіна (3%), Білі янголи (3%). Серед поодиноких згадок були названі 43 громадські організації.

В ході дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх підконтрольних уряду регіонах, де був український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.