Інтерфакс-Україна

Події

10:21 20.03.2025

Глава Міноборони Польщі: На зведення загороджень на східному кордоні буде потрібно значно більше ресурсів, ніж заплановано

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Глава Міноборони Польщі: На зведення загороджень на східному кордоні буде потрібно значно більше ресурсів, ніж заплановано

Запланованих на даний момент на будівництво укріплень "Східний щит" на кордоні з Білоруссю і Росією коштів і часу недостатньо, заявив глава польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Може бути набагато більше (коштів, що виділяються на проект – ІФ-У). Я вважаю, що це стратегічна інвестиція. Очікується, що до 2028 року вона обійдеться в 10 млрд злотих, плюс європейські гроші. Вона не закінчиться 2028 року, тому що це не тільки кордон у північно-східній частині, а й має простягатися набагато південніше, по всьому східному кордону Польщі", - сказав Косіняк-Камиш на пресконференції в Сеймі, його цитує агентство PAP.

"Тому проєкт буде довгостроковим і набагато дорожчим. Це мають бути набагато більші інвестиції", - наголосив глава Міноборони Польщі.

Наприкінці минулого року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про дострокове завершення зведення першої ділянки оборонної системи "Східний щит". Ця ділянка укріплень розташована в районі польського селища Домбрувка поблизу селища Заозерне в Озерському міському окрузі Калінінградської області РФ.

Проєкт передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю. Вартість Tarcza Wschod оцінюється в 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.

Теги: #польща #загородження

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