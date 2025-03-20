УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

Вечірні обстріли ворогом Кіровоградщини призвели до пошкодження залізничної інфраструктури, "Укрзалізниця" направила 5 потягів обхідним маршрутом, що призведе до затримки їх не менше 3 годин, йдеться у повідомленні компанії в ніч на четвер.

Згідно із ним, мова про поїзди №53 Дніпро – Одеса, №92/60 Одеса - Харків/Краматорськ, №7 Харків – Одеса, №128 Львів – Запоріжжя та №52 Одеса - Запоріжжя

Щодо пошкоджень, то УЗ оцінить їх та почне відновлення після відбою тривоги, зазначається в повідомленні.

"Жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами", – підкреслила компанія.

Вона додала, що рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті.

"Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів ми повідомимо додатково на офіційних каналах Укрзалізниці", – йдеться в інформації.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/6650