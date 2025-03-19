"Укрнафта" відкрила нові кабінети підтримки ветеранів у Чернігові та Ніжині

ПАТ "Укрнафта" спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством охорони здоров’я та Благодійним фондом "Повернись живим" відкрили два нових кабінети "Простір турботи про ветерана" у Чернігівській області.

"У "Просторах турботи про ветерана" ветерани та військовослужбовці можуть отримати юридичну, психологічну, соціальну допомогу та консультації з питань реабілітації, працевлаштування й державних програм підтримки", - повідомляє пресслужба компанії.

Відзначається, що "Укрнафта" профінансувала облаштування цих кабінетів, виділивши на це понад 1 мільйон гривень. Кабінети враховують принципи безбар’єрності та забезпечені всією необхідною оргтехнікою та меблями для комфортного перебування і роботи фахівців.

Загалом "Укрнафта" фінансує створення 10 таких кабінетів у п'яти областях України, загальний бюджет проєкту становить понад 8 млн грн. Раніше три аналогічні простори вже відкрились у Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

"Компанія системно підтримує ветеранів, бо повага до захисників починається з гідних умов після повернення додому. Саме на це спрямовані наші зусилля", – зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.