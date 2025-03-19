Інтерфакс-Україна

Події

19:35 19.03.2025

"Укрнафта" відкрила нові кабінети підтримки ветеранів у Чернігові та Ніжині

1 хв читати

ПАТ "Укрнафта" спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством охорони здоров’я та Благодійним фондом "Повернись живим" відкрили два нових кабінети "Простір турботи про ветерана" у Чернігівській області.

"У "Просторах турботи про ветерана" ветерани та військовослужбовці можуть отримати юридичну, психологічну, соціальну допомогу та консультації з питань реабілітації, працевлаштування й державних програм підтримки", - повідомляє пресслужба компанії.

Відзначається, що "Укрнафта" профінансувала облаштування цих кабінетів, виділивши на це понад 1 мільйон гривень. Кабінети враховують принципи безбар’єрності та забезпечені всією необхідною оргтехнікою та меблями для комфортного перебування і роботи фахівців.

Загалом "Укрнафта" фінансує створення 10 таких кабінетів у п'яти областях України, загальний бюджет проєкту становить понад 8 млн грн. Раніше три аналогічні простори вже відкрились у Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

"Компанія системно підтримує ветеранів, бо повага до захисників починається з гідних умов після повернення додому. Саме на це спрямовані наші зусилля", – зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Теги: #ветерани #чернігівська_область #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 18.03.2025
Work.ua запустив платформу “Назустріч” для працевлаштування ветеранів

Work.ua запустив платформу “Назустріч” для працевлаштування ветеранів

13:37 18.03.2025
"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"

"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"

12:16 15.03.2025
У Чернігівській області через атаку ворожого дрона постраждали чотири людини, згорів будинок

У Чернігівській області через атаку ворожого дрона постраждали чотири людини, згорів будинок

13:31 13.03.2025
"Укрнафта" завершила сертифікацію інтегрованої системи управління за міжнародними стандартами

"Укрнафта" завершила сертифікацію інтегрованої системи управління за міжнародними стандартами

13:09 12.03.2025
Укрнафта інтегрує EPR-систему з метою автоматизації ключових бізнес-процесів

Укрнафта інтегрує EPR-систему з метою автоматизації ключових бізнес-процесів

17:49 11.03.2025
"Укрнафта" очолила рейтинг видобувних підприємств за 2024 р., збільшивши товарообіг на 10,5%

"Укрнафта" очолила рейтинг видобувних підприємств за 2024 р., збільшивши товарообіг на 10,5%

10:17 10.03.2025
Кабмін затвердив порядок надання субвенції на придбання житла для 1,6 тис. ветеранів та їхніх сімей у 2025р.

Кабмін затвердив порядок надання субвенції на придбання житла для 1,6 тис. ветеранів та їхніх сімей у 2025р.

17:55 20.02.2025
Отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника можна на порталі "Дія"

Отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника можна на порталі "Дія"

17:37 20.02.2025
Нові послуги для ветеранів і їх сімей з'явились у "Дії"

Нові послуги для ветеранів і їх сімей з'явились у "Дії"

11:16 17.02.2025
Проєкт безоплатного лікування зору для ветеранів поширено на Дніпро

Проєкт безоплатного лікування зору для ветеранів поширено на Дніпро

ВАЖЛИВЕ

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

ОСТАННЄ

Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

Стубб: Нам є чому повчитися на досвіді України

У Повітряних силах ЗСУ спростували збиття росіянами українського F-16

Білий дім: США продовжують надавати Україні розвіддані

Двох чоловіків поранено внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

Делегація Ради та гендиректор директорату ЄК з політики сусідства обговорили виконання програми Ukraine Facilities

Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА