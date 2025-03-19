Інтерфакс-Україна

Події

17:40 19.03.2025

Віткофф стверджує, що РФ не порушила угоду щодо енергетичної інфраструктури України

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Віткофф стверджує, що РФ не порушила угоду щодо енергетичної інфраструктури України

Головний радник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заперечив твердження про те, що РФ у вівторок ввечері порушила угоду не атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

В ефірі Bloomberg TV у середу він заявив, що атаки російських безпілотників сталися до того, як Володимир Путін видав наказ про припинення ударів по енергетичних об'єктах України. "Президент Путін видав наказ протягом 10 хвилин після свого дзвінка з президентом, який доручив російським силам не атакувати жодну українську енергетичну інфраструктуру. І будь-які напади, які сталися минулої ночі, сталися б до того, як цей наказ був відданий", – сказав Віткофф.

Теги: #віткофф #трамп #рф

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