175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13606

З російського полону вдалося визволити 175 українських захисників, ще 22 - повертаються додому завдяки заходам поза обмінами, серед них є важкопоранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він зауважив, що це один із найбільших обмінів. Додому повертаються українські солдати, сержанти та офіцери, воїни Збройних Сил, Військово-морських сил, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби, а також ті, хто захищали Україну на різних напрямках – "у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині".

Зеленський подякував команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, а також всім партнерам, особливо Об'єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим.