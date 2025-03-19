Демченко: на кордоні Сумщини з РФ значного угрупування ворога немає, це малі групи, які Сили оборони відбивають

Фото: Генштаб ЗСУ

На кордоні Сумської області з РФ в районі населених пунктів Новеньке та Журавка ворог намагається просуватися малими групами від декількох до п'ятьох людей з метою закріплення на нашій території для подальшого розширення зони бойових дій, але Сили оборони не дають їм цього зробити, успішно відбивають, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні Сумської області з РФ в районі населених пунктів Новеньке та Журавка (…). Ворог намагається в цих районах розширити плацдарм для бойових дій і для цього він використовує малі штурмові групи, які засилає на нашу територію. Перш за все ворог хоче добитися оточення наших сил у Курській області, де сили оборони ведуть свою операцію, або ж перерізати логістичні шляхи", - розказав Демченко про задум військового командування російських сил в ефірі телемарафону у середу.

За його словами, значного угрупування, яке б зараз штурмувало кордон немає, це малі штурмові групи по кілька осіб, іноді до п'яти. "Вони часто використовують квадроцикли. Тому що їхнє завдання максимально швидко і максимально глибоко просунутися вглиб території України, щоб закріпитися, очікувати підкріплення, накопичуватися і розширювати територію ведення бойових дій. На даний момент ворогу нічого не вдається, бо наші сили оборони (…) вибивають ці групи, не даючи їм можливості закріпитися на нашій території", - сказав Демченко.