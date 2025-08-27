ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

На території Білорусі не фіксується на сьогодні формування ударного угруповання, прикордонники продовжують відстежувати ситуацію у зв'язку зі спільними російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025", на яких прогнозують залучення меншої кількості російських військ, заявив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

"Увага до цієї ділянки кордону у суспільства залишається, особливо на тлі майбутніх спільних навчань між Білоруссю та Росією, активна фаза яких має відбутися з 12 по 16 вересня. Хочу дещо заспокоїти і зазначити, що станом на зараз безпосередньо по лінії кордону якихось змін в обстановці не відбувається. Ми, як і раніше, не фіксуємо, щоб на території Білорусі вже було сформоване якесь угруповання, яке б становило загрозу нашій країні, було поряд нашого кордону, або ж таке формування створювалося з різних складових. Це стосується і підрозділів армії Білорусі, і підрозділів армії Росії", - сказав він на брифінгу у середу в Києві.

Водночас речник додав, що у зв'язку з навчаннями, які проходитимуть на території Білорусі й частково - в Росії, ризики і загрози для України в цей час збільшуватимуться.

"Станом на зараз ми не відмічаємо, щоб Росія вже перекинула в якійсь достатньо великій кількості свої сили та засоби на територію Білорусі. Звісно, що вони там вже присутні, але це, як правило, транспортні засоби, невеличка частина бронетехніки, переважно автомобільна. Ну і по особовому складу це також незначна кількість", - розповів Демченко.

За словами речника, Держприкордонслужба прогнозує, що цьогоріч "Росія не зможе залучити туди досить великого свого угруповання".

"Нагадаю, що в 2022-2023 рр на території Білорусі Росія тримала близько 10-12 тисяч свого особового складу. Під час цих навчань кількість особового складу Росії на території Білорусі буде значно менша. Але розслаблятися, звісно, не можна", - додав Демченко.

Він не виключив з боку ворога можливі провокації та інформаційне нагнітання, аби Україна на це реагувала та посилювала напрямок кордону додатковими силами і засобами.

Речник нагадав, що кордон з Білоруссю має протяжність понад 1 тис. км.