Інтерфакс-Україна
Події
16:17 27.08.2025

ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

2 хв читати
ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

На території Білорусі не фіксується на сьогодні формування ударного угруповання, прикордонники продовжують відстежувати ситуацію у зв'язку зі спільними російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025", на яких прогнозують залучення меншої кількості російських військ, заявив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

"Увага до цієї ділянки кордону у суспільства залишається, особливо на тлі майбутніх спільних навчань між Білоруссю та Росією, активна фаза яких має відбутися з 12 по 16 вересня. Хочу дещо заспокоїти і зазначити, що станом на зараз безпосередньо по лінії кордону якихось змін в обстановці не відбувається. Ми, як і раніше, не фіксуємо, щоб на території Білорусі вже було сформоване якесь угруповання, яке б становило загрозу нашій країні, було поряд нашого кордону, або ж таке формування створювалося з різних складових. Це стосується і підрозділів армії Білорусі, і підрозділів армії Росії", - сказав він на брифінгу у середу в Києві.

Водночас речник додав, що у зв'язку з навчаннями, які проходитимуть на території Білорусі й частково - в Росії, ризики і загрози для України в цей час збільшуватимуться.

"Станом на зараз ми не відмічаємо, щоб Росія вже перекинула в якійсь достатньо великій кількості свої сили та засоби на територію Білорусі. Звісно, що вони там вже присутні, але це, як правило, транспортні засоби, невеличка частина бронетехніки, переважно автомобільна. Ну і по особовому складу це також незначна кількість", - розповів Демченко.

За словами речника, Держприкордонслужба прогнозує, що цьогоріч "Росія не зможе залучити туди досить великого свого угруповання".

"Нагадаю, що в 2022-2023 рр на території Білорусі Росія тримала близько 10-12 тисяч свого особового складу. Під час цих навчань кількість особового складу Росії на території Білорусі буде значно менша. Але розслаблятися, звісно, не можна", - додав Демченко.

Він не виключив з боку ворога можливі провокації та інформаційне нагнітання, аби Україна на це реагувала та посилювала напрямок кордону додатковими силами і засобами.

Речник нагадав, що кордон з Білоруссю має протяжність понад 1 тис. км.

Теги: #демченко #навчання #дпсу #білорусь #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 27.08.2025
РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

08:04 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

07:05 27.08.2025
Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

05:52 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

20:04 24.08.2025
Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

07:54 23.08.2025
МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

15:36 21.08.2025
Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

18:16 20.08.2025
Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

19:08 19.08.2025
Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

10:22 19.08.2025
Масштабні навчання за участю військовослужбовців НАТО пройдуть у вересні в Латвії

Масштабні навчання за участю військовослужбовців НАТО пройдуть у вересні в Латвії

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Через ворожий артобстріл у Херсоні загинула жінка

Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ в Україні

Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

Єрмак та Умєров поїдуть в США на переговори з Віткоффом – ЗМІ

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА