Інтерфакс-Україна

Події

09:28 19.03.2025

Мера Стамбула та ще 100 осіб затримано за підозрою в корупції

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Мера Стамбула та ще 100 осіб затримано за підозрою в корупції

Правоохоронці Туреччини в середу затримали мера Стамбула - опозиціонера Екрема Імамоглу - в межах антикорупційного розслідування, повідомляє видання "Хюррієт".

Газета зазначає, що працівники поліції рано-вранці прибули до будинку Імамоглу, здійснили обшук, а потім супроводили мера до відділення поліції.

Крім нього, під час операції затримали ще приблизно 100 людей.

У прокуратурі зазначили, що ініціювали це розслідування після того, як виявили випадки "незаконного фінансування, пов'язані з Імамоглу й кількома бізнесменами". "Докази вказують на нечесний прибуток, відмивання грошей і приховані канали переміщення грошових коштів", - сказав представник турецької прокуратури в ефірі телеканалу CNN Turk.

Імамоглу обіймає посаду мера Стамбула з 2019 року.

Теги: #стамбул #мер #корупція

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