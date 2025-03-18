Шольц після переговорів з Макроном: Ми обидва погоджуємося, що Україна може покластися на нас

Фото: president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наголосили на підтримці України.

“Чергова зустріч Європейської Ради знову буде присвячена питанню про те, як ми, європейці, можемо разом протистояти викликам війни, яка з великою жорстокістю вирує в Україні. Зрештою, питання полягає в тому, як ми можемо ще більше зміцнити обороноздатність Європи. Ми обидва погоджуємося, що Україна може покластися на нас”, - сказав Шольц під час спільної з Макроном заяви для ЗМІ у вівторок.

Канцлер запевнив, що Україна може покластися на Європу, додавши, що “ми їх (українців - ІФ-У) не підведемо”.