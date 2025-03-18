УЧХ допоміг знайти роботу понад 1000 особам

Український Червоний Хрест (УЧХ) допоміг знайти роботу та створити бізнес понад 1000 особам з числа вразливих категорій населення.

«Сьогодні через війну в Україні люди стикаються з численними викликами, серед яких внутрішнє переміщення, зміна роботи чи складнощі з працевлаштуванням за професією, а також втрата бізнесу. Для підтримки цих людей Український Червоний Хрест впроваджує програму «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування», — повідомив департамент комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Протягом 2024 р. 942 особи пройшли навчання професіям затребуваним на місцевому ринку праці: водія, перукаря, SMM-менеджера… Ще 184 учасника отримали мікрогранти на суму 19 млн грн на відкриття чи відновлення бізнесу.

«Мета даної програми – надати знання і навички, необхідні для професійного розвитку та працевлаштування. Крім того, програма сприяє встановленню зв'язків учасників з потенційними роботодавцями для стажування, пошуку роботи та мікрогрантової підтримки. Це чудовий шанс для людей, які втратили фінансову стабільність та прагнуть покращити життя,» – зазначив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

Зараз програма діє у п'яти областях: Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Тернопільській та Вінницькій. Для участі у програмі за напрямками «Допомога в працевлаштуванні та мікропідприємництво» слід звернутися до сервісних центрів у цих областях. Крім того, доступ до послуг програми можна отримати через онлайн-сервіс програми “Перезавантаження”.

Одночасно долучитись до обох напрямів не можна: учасники або отримують підтримку у працевлаштуванні або подають заявку на отримання мікрогранту для започаткування чи відновлення власної справи.

Учасники програми, які бажають пройти перекваліфікацію чи отримати нову професію, можуть скористатися такими послугами, як консультування з питань працевлаштування, розвиток навичок (написання резюме, підготовка до співбесід), доступ до професійного навчання, психосоціальна підтримка, тренінги з цифрових навичок, мовні курси, а також встановлення контактів з місцевими роботодавцями для працевлаштування, стажування чи наставництва.

Допомога надається жителям України працездатного віку з низьким або нульовим доходом, а саме внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим в регіоні, а також місцевим жителям з вразливих категорій населення.

Програма «Перезавантаження» продовжує надавати підтримку вразливим категоріям населення у відкритті чи відновленні власного бізнесу. Це мікрогранти, розвиток бізнес-навичок, а також доступ до ділових мереж. Щоб подати заявку, учасники мають представити бізнес-план та пройти верифікаційний візит. Заявки оцінюються за певними критеріями.

Бізнес-ідеї можуть подавати внутрішньо переміщені особи, які можуть здійснювати господарську діяльність у межах громади, або місцеві жителі, які постраждали через війну в Україні та втратили роботу чи бізнес (працездатні особи віком від 18 до 65 років, які належать до однієї з вразливих категорій).

Більше про програму на сайті: https://redcross.org.ua/activities/projects/reboot/

Деталі можна отримати на гарячій лінії Українського Червоного Хреста за номером 0 800 332 656 (обрати кнопку 4).

Програму “Перезавантаження” підтримують міжнародні партнери УЧХ - організації Червоного Хреста Іспанії, Данії та Швейцарії.

Цього року програма також розпочне діяти у Хмельницькій, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській областях та Києві.