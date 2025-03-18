ДБР затримало на Одещині правоохоронця, який за $15 тис. "допомагав" списати з військового обліку

Працівники Державного бюро розслідувань в Одеській області затримали та повідомили про підозру правоохоронцю, який за $15 тис. пропонував списання з військового обліку, повідомила пресслужба ДБР.

"Використовуючи свої повноваження він підшукував чоловіків, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК та СП. За $15 тис. він пропонував їм начебто через знайомих фахівців медико-соціальної експертизи оформити інвалідність відповідної групи, яка дозволяла списання з військового обліку. 13 березня 2025 року ДБР затримало правоохоронця під час передачі $15 тис. оплати за "послугу" від особи, яка перебувала у розшуку ТЦК", - йдеться у повідомленні у телеграм у вівторок.

Зазначається, що правоохоронцю повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн. Його також відсторонено від посади.