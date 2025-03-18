Інтерфакс-Україна

Події

13:47 18.03.2025

ДБР затримало на Одещині правоохоронця, який за $15 тис. "допомагав" списати з військового обліку

1 хв читати
ДБР затримало на Одещині правоохоронця, який за $15 тис. "допомагав" списати з військового обліку

Працівники Державного бюро розслідувань в Одеській області затримали та повідомили про підозру правоохоронцю, який за $15 тис. пропонував списання з військового обліку, повідомила пресслужба ДБР.

"Використовуючи свої повноваження він підшукував чоловіків, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК та СП. За $15 тис. він пропонував їм начебто через знайомих фахівців медико-соціальної експертизи оформити інвалідність відповідної групи, яка дозволяла списання з військового обліку. 13 березня 2025 року ДБР затримало правоохоронця під час передачі $15 тис. оплати за "послугу" від особи, яка перебувала у розшуку ТЦК", - йдеться у повідомленні у телеграм у вівторок.

Зазначається, що правоохоронцю повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн. Його також відсторонено від посади.

Теги: #одеська_область #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 18.03.2025
Чиновника з Полтавщини засуджено до 10 років тюрми за замовлення вбивства підприємця- ДБР

Чиновника з Полтавщини засуджено до 10 років тюрми за замовлення вбивства підприємця- ДБР

08:55 17.03.2025
Окупанти вночі атакували дронами Одеський район, постраждала людина, пошкоджені дитсадок і приватний будинок, 500 абонентів без світла

Окупанти вночі атакували дронами Одеський район, постраждала людина, пошкоджені дитсадок і приватний будинок, 500 абонентів без світла

09:29 15.03.2025
В Одеській області дві людини постраждали від дронової атаки, є руйнування

В Одеській області дві людини постраждали від дронової атаки, є руйнування

11:39 14.03.2025
ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС Омеляна в межах розслідування щодо введення в оману суду

ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС Омеляна в межах розслідування щодо введення в оману суду

19:12 13.03.2025
Адвокат Головань: влада використовує заготовку фсб для фабрикування нової "справи" проти Порошенка

Адвокат Головань: влада використовує заготовку фсб для фабрикування нової "справи" проти Порошенка

15:55 12.03.2025
На Закарпатті військовий посадовець за $10 тис. влаштовував переведення до тилу - ДБР

На Закарпатті військовий посадовець за $10 тис. влаштовував переведення до тилу - ДБР

13:32 12.03.2025
ДБР проводить обшуки в екскерівника служби безпеки Порошенка та його заступника, повідомляють в "Євросолідарності"

ДБР проводить обшуки в екскерівника служби безпеки Порошенка та його заступника, повідомляють в "Євросолідарності"

18:05 11.03.2025
ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

17:55 11.03.2025
Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

15:02 11.03.2025
ДБР завершило розслідування щодо директорки підприємства, яке поставило неякісний військових одяг на 140 млн грн

ДБР завершило розслідування щодо директорки підприємства, яке поставило неякісний військових одяг на 140 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

ВРП звільнила суддю ОАСК Павла Вовка за тиск на суддів, ВРП та ВККС

Повітряні сили: за ніч збито 63 ворожих БпЛА, 64 не досягли цілей

Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

ОСТАННЄ

УЧХ допоміг знайти роботу понад 1000 особам

СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети на об’єкти ЗСУ в центральній Україні

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

До експлуатації у Силах оборони допущено наземний робот "Лють" українського виробництва

Нацполіція: від початку року зафіксовано 8 випадків зачепінгу, постраждали 9 дітей

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук

"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"

Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА