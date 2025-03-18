Інтерфакс-Україна

Події

12:19 18.03.2025

Делегація Шведського Червоного Хреста ознайомилась з реалізацію гуманітарних проєктів на Одещині

1 хв читати
Делегація Шведського Червоного Хреста ознайомилась з реалізацію гуманітарних проєктів на Одещині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Делегація Шведського Червоного Хреста відвідала Одещину, де ознайомилась з реалізацією гуманітарних проєктів. 

«Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко спільно з генеральним секретарем Шведського Червоного Хреста Ульрікою Модер відвідали Одеську область, щоб обговорити реалізацію гуманітарних проєктів у регіоні», — повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у вівторок у Facebook

Головна увага була зосереджена на ініціативах із розширення доступу до технічної води та заходах для підвищення стійкості громад Одещини. Під час візиту делегація ознайомилася з діяльністю Одеської обласної організації УЧХ, поспілкувалася з волонтерами загону швидкого реагування та фахівцями психосоціальної підтримки, які першими приходять на допомогу людям після російських обстрілів.

Делегація Шведського Червоного Хреста  також відвідала бенефіціарів програми «Догляд вдома», щоб побачити, як відбувається підтримка самотніх людей, та оглянула наслідки російських обстрілів в Одеській області.

 

Теги: #доценко #швеція #одещина #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 17.03.2025
УЧХ з початку війни ознайомив з правилами мінної безпеки понад 300 тис осіб

УЧХ з початку війни ознайомив з правилами мінної безпеки понад 300 тис осіб

11:16 16.03.2025
Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків атаки російських БПЛА по Чернігову

Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків атаки російських БПЛА по Чернігову

15:25 15.03.2025
Глава МЗС Австрії ознайомилась з ходом відновлювальних робіт у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії

Глава МЗС Австрії ознайомилась з ходом відновлювальних робіт у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії

13:39 14.03.2025
Швеція надає 100 мільйонів шведських крон Українському Червоному Хресту

Швеція надає 100 мільйонів шведських крон Українському Червоному Хресту

17:36 13.03.2025
Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

17:36 13.03.2025
Представники Українського та Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

Представники Українського та Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

15:04 13.03.2025
Швеція виділить $138 млн на відновлення України

Швеція виділить $138 млн на відновлення України

02:43 13.03.2025
Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум

Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум

19:44 12.03.2025
Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ

Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ

12:49 11.03.2025
Люксембурзький Червоний Хрест відремонтував відділення районної лікарні на Дніпропетровщині

Люксембурзький Червоний Хрест відремонтував відділення районної лікарні на Дніпропетровщині

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: за ніч збито 63 ворожих БпЛА, 64 не досягли цілей

Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

Чиновника з Полтавщини засуджено до 10 років тюрми за замовлення вбивства підприємця- ДБР

Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

Сибіга провів у Нью-Делі першу в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан

У Львівській області зафіксували спалах африканської чуми свиней – ОВА

Українські IT-компанії переходять від аутсорсу до створення власних продуктів, і це хороша історія – СЕО MODUS X

Зеленський прибув з візитом на Львівщину - голова ОВА

Освітній омбудсмен виступає за унормування правил використання мобільних гаджетів у школах

Зеленський у Львові ушанував пам'ять загиблих захисників

Мінкультури підтвердило гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА