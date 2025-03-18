Делегація Шведського Червоного Хреста ознайомилась з реалізацію гуманітарних проєктів на Одещині

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Делегація Шведського Червоного Хреста відвідала Одещину, де ознайомилась з реалізацією гуманітарних проєктів.

«Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко спільно з генеральним секретарем Шведського Червоного Хреста Ульрікою Модер відвідали Одеську область, щоб обговорити реалізацію гуманітарних проєктів у регіоні», — повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у вівторок у Facebook.

Головна увага була зосереджена на ініціативах із розширення доступу до технічної води та заходах для підвищення стійкості громад Одещини. Під час візиту делегація ознайомилася з діяльністю Одеської обласної організації УЧХ, поспілкувалася з волонтерами загону швидкого реагування та фахівцями психосоціальної підтримки, які першими приходять на допомогу людям після російських обстрілів.

Делегація Шведського Червоного Хреста також відвідала бенефіціарів програми «Догляд вдома», щоб побачити, як відбувається підтримка самотніх людей, та оглянула наслідки російських обстрілів в Одеській області.