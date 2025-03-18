18 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1119 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1119 RUSSIAN AGRESSION

18 березня відзначають Всесвітній день соціальної роботи, Всесвітній день переробки.

Православна церква вшановує пам’ять святого архієпископа Кирила.

Всесвітній день соціальної роботи

Свято започаткувала Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи сумісно з Міжнародною федерацією соціальних працівників в 1983 році.

Метою Всесвітнього дня соціальної роботи є привернення уваги влади та суспільства до проблеми соціальної незахищеності, обмін досвідом представниками різних держав та розвиток соціальної сфери. Соціальна робота полягає у захисті та допомозі громадянам.

Всесвітній день переробки

Свято було створене за ініціативи Бюро міжнародного переробки для того, щоб зазначити, наскільки важливим є цей процес для майбутнього нашої планети. Щороку Земля дає людству мільярди тонн природних ресурсів, проте вже дуже скоро вони можуть закінчитися.

Хоча здається, що проблема переробки відходів почала хвилювати людство лише наприкінці минулого століття, але, насправді, приклади її можна знайти і в давній історї. Наприклад, вже 500 року до нашої ери в Афінах сміття намагалися не викидати, а вивозили на спеціально відведені для цього сміттєзвалища.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Василя Кириловича Чапленка (1900–1990), українського письменника, драматурга, мовознавця, літературознавця, критика, редактора (США);

110 років від дня народження Арона Йосиповича Копштейна (1915–1940), українського поета, журналіста.

Ще цього дня:

1913 - У Львові створено військове товариство "Січові стрільці";

1932 - У Сіднейській затоці відкрито міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м);

1939 - У Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;

1944 - Через виверження вулкана Везувій 26 осіб померло, було знищено кілька населених пунктів та літаків Союзників;

1946 - У Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк";

1959 - Набув чинності закон, згідно з яким Гаваї стали 50-им штатом США;

1962 - Укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується Алжирська війна;

1965 - Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом "Восток-2", він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1974 - Більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи;

1990 - У Східній Німеччині провели перші вільні парламентські вибори з 1932 року;

1992 - Парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС;

1994 - У Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір;

1998 - В Естонії скасували смертну кару;

2004 - Верховна Рада прийняла Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 - Спроба анексії Росією українського Криму - після так званого "референдуму" було підписано незаконний "Договір про прийняття Криму до складу Росії". В Україні через агресію оголошено першу хвилю часткової мобілізації;

2018 - Президента Росії Володимира Путіна переобрано на 4-й президентський термін за результатами президентських виборів;

2022 — Почалися бої за Азовсталь.

Церковне свято:

День пам’яті святого архієпископа Кирила

Святий Кирило, архиєпископ Олександрійський вважається одним із Отців Церкви, був головою III Вселенського Собору в Єфесі та дуже суворо і безкомпромісно подавляв усі єресі.

Владика Кирило походив зі знатної й благочестивої християнської сім’ї. Він вивчав світські науки, зокрема філософію, але найбільше прагнув надбати знання Святого Письма та істин християнської віри. Замолоду Кирило вступив до скиту святого Макарія в Нітрійській горах, де пробув шість років. Патріарх Олександрійський Феофіл (385–412 рр.) висвятив його в сан диякона, зарахував до кліру і, побачивши його обдарованість, доручив виголошувати проповіді. По смерті Феофіла Кирило одностайно був обраний на патріарший престол Олександрійської Церкви. Дбав про утвердження своєї пастви у благочесті. Його непохитна твердість у захисті віри особливо виявилися в боротьбі з Несторієм. Головував на III Вселенському Соборі, скликаному у 431 р. в Ефесі.

Іменини: Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.