Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

Міністерство юстиції готово ініціювати питання застосування санкції до осіб, причетних до вилучення та знищення документів в архівних установах на тимчасово окупованих територіях України, повідомила заступниця міністра юстиції Вікторія Васильчук.

"Варто уточнити, що хоча було підготовлено рішення уряду (від 12 липня 2022 року - ІФ-У) щодо необхідності введення санкцій, але рішення РНБО і указу президента щодо введення санкцій щодо цих осіб, на жаль, прийнято не було. Але ми готові зараз знову ініціювати це питання перед зацікавленими міністерствами, аби за рішенням Кабміну ми знову звернулися до РНБО, і ці санкції все-таки були введені. Це буде хороший привід актуалізувати ці дані і, можливо, розширити цей список. Адже з того часу, я впевнена, з'явилася нова інформація і нові факти", - сказала Васильчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи міністерство сьогодні працює над позовами до РФ у міжнародні інстанції щодо викрадення архівних документів на окупованих територіях, або знищення документів, які становлять культурну спадщину, Васильчук зазначила, що відомство таких позовів наразі не ініціювало.

"Тому що Міністерство юстиції позивається в тому випадку, якщо це справа, яка стосується питань Мін'юсту, а тут ці фонди можуть стосуватися зовсім інших органів; або ж ми здійснюємо супровід справ за дорученням Кабінету міністрів. Таких доручень нам не надходило. Але потенційно ми розуміємо, що у випадку, якщо ми узагальнимо якісь втрати, які ми зазнали у відповідних регіонах, можливо, нам необхідно буде звернутися з такими позивами", - додала вона.

Як повідомлялося, 12 липня 2022 року Кабінет міністрів внес на розгляд Раді національної безпеки та оборони пропозицію застосувати санкції до осіб, причетних до вилучення та знищення документів в архівних установах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і в Криму. Тоді пропонувалося впровадити санкції стосовно восьми фізичних осіб, а також шести юридичних осіб: "Державний комітет у справах архівів Республіки Крим", "Державна казенна установа Республіки Крим "Державний архів Республіки Крим", "Державна казенна установа "Архів міста Севастополя", "Федеральне архівне агентство" (Росархів), "Головне державне управління документаційного забезпечення та архівної справи Донецької Народної Республіки" і "Державний архів Донецької Народної Республіки".