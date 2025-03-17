Інтерфакс-Україна

Події

11:03 17.03.2025

Двоє дорослих та дитина загинули в побутовій пожежі на Харківщині – ДСНС

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У ніч проти понеділка у приватному домоволодінні в селі Новомихайлівка Сахновщинської громади Берестинського району Харківської області сталася пожежа, не пов'язана з бойовими діями.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло о 00:26.

"За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила всю площу оселі, яка складала 50 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 3-х людей: 46-річного чоловіка, 41-річної жінку та 10-річної дівчинки. Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес", йдеться у повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 1:10, а о 5:50 - повністю ліквідовано.

На місці події працювали 11 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Теги: #пожежа #харківська_область

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