Двоє дорослих та дитина загинули в побутовій пожежі на Харківщині – ДСНС

У ніч проти понеділка у приватному домоволодінні в селі Новомихайлівка Сахновщинської громади Берестинського району Харківської області сталася пожежа, не пов'язана з бойовими діями.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло о 00:26.

"За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила всю площу оселі, яка складала 50 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 3-х людей: 46-річного чоловіка, 41-річної жінку та 10-річної дівчинки. Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес", йдеться у повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 1:10, а о 5:50 - повністю ліквідовано.

На місці події працювали 11 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється.