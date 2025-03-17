Фінансування архівної сфери недостатнє для модернізації, розвитку і побудови сховищ - заступниця міністра юстиції Васильчук

Фінансування архівної сфери вистачає лише на найнагальніші потреби, але для модернізації, розвитку і побудови сховищ коштів абсолютно недостатньо, заявляє заступниця міністра юстиції Вікторія Васильчук.

"Основні найнагальніші потреби вони закриваються фінансуванням, яке виділяється урядом, але для модернізації, вдосконалення, для розвитку, для побудови сховищ тих коштів абсолютно недостатньо. Якщо порівнювати, наприклад, між 2023-2024 роками, фінансування трошки виросло, на 2025 рік ми маємо трошки зменшення", - сказала Васильчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи достатньо в Україні фінансується архівна сфера.

На уточнююче питання, чи міжнародні партнери активно фінансують проєкти в цій сфері, заступниця міністра відзначила, що Державна архівна служба і її нинішнє керівництво досить активно працюють з донорами, меценатами, спонсорами.

"Зокрема, вони отримують техніку для своїх проєктів щодо оцифрування, що значною мірою допомагає зберігати ті темпи оцифрування, якими Укрдержархів абсолютно по праву пишається", - додала вона.