Інтерфакс-Україна

Події

18:42 16.03.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждали 4 мирних мешканці - ОВА

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У суботу окупаційна армія РФ обстріляла Куп’янськ, внаслідок обстрілів постраждали чотири людини, є руйнування житла, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

"Близько 15:40 російські війська нанесли удар по Куп’янську. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає. Ще один удар по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав поранення. Від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворожих обстрілів зазнала Велика Шапківка Кіндрашівської громади Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу.

Теги: #харківщина #обстріли

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