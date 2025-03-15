Інтерфакс-Україна

Події

16:23 15.03.2025

Будь-який мирний план щодо України потребує співпраці з США - прем'єр Британії

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Будь-який мирний план щодо України потребує співпраці з США - прем'єр Британії

Будь-який мирний план щодо України потребує співпраці з США, сказав прем'єр-міністр Кір Стармер.

"Моя позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити разом зі Сполученими Штатами. Я думаю, ви знаєте, що ми говоримо зі США щодня. (…) Тож позиція щодо необхідності робити це спільно зі Сполученими Штатами не змінилася, і саме тому ми ведемо ці детальні дискусії, які ми ведемо", - сказав він на пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів у суботу.

"Я чітко усвідомлюю, що президент Трамп абсолютно відданий тривалому миру, який потрібен Україні, і все, що він робить, спрямоване на досягнення цієї мети. Я також абсолютно чітко усвідомлюю, що відносини між Великою Британією і США є найбільш тісними з-поміж країн-союзників, були такими протягом десятиліть і залишатимуться такими ще багато років.

"Тому це основа, на якій ми плануємо. Але це важливо і підкреслює, чому нам потрібно, щоб якомога більше країн думали разом, обговорювали разом і рухалися вперед як група, чого ми і досягли сьогодні вранці", - додав він.

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії у суботу скликав відеоконференцію так званої Коаліції волі на підтримку України, в якій, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте.

Теги: #стармер #сша #мирний_план

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