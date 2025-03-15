Інтерфакс-Україна

Події

15:55 15.03.2025

Зеленський: Завжди був дефіцит ракет SAMP/T

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Зеленський: Завжди був дефіцит ракет SAMP/T

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завжди був великий дефіцит ракет до ракетного комплексу SAMP/T.

"Є одна проблема з цими системами. Великий дефіцит ракет. І він був постійний. Я не хочу сказати, скільки у нас цих ракет, що з ними. Це постійна проблема", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у суботу.

Президент подякував Італії та Франції за надання цих систем.

"І це складні системи. Вони хороші. Не можна сказати, що це аналог Patriot, вони класні, вони збивають, але не все те, що збиває Patriot", - додав Зеленський.

Також він нагадав, що хотів отримати ліцензії на виробництво Patriot, SAMP/T, HAWK, однак не отримав їх.

Теги: #samp_t #дефіцит

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