15:14 17.11.2025

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Україна працює над новим поколінням ППО SAMP-T, який дасть можливість знищувати ворожі балістичні ракети, однак поки не можна сказати дати постачання, сказав президент Володимир Зеленський.

"Далі ми говоримо про нове покоління SAMP-T. Ми працюємо з SAMP-T. І нове покоління – це дуже серйозний рівень. Ви знаєте, що ми працюємо з Patriot проти балістики. Це новий рівень SAMP-T – це проти балістики ворога. І я не можу казати вам про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий", - сказав Зеленський під час пресконференції у понеділок у Парижі.

Президент також анонсував, що Франція готує новий оборонний пакет.

"Дякую за новий оборонний пакет, який готується на кінець цього року. Це також посилює Україну", - зауважив він.

