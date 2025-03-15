Інтерфакс-Україна

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01:37 15.03.2025

Умєров в суботу проведе в Чехії переговори щодо постачання й виробництва зброї та амуніції - ЗМІ

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Міністр оборони України Рустем Умєров проведе у суботу в Празі переговори з міністром оборони Яною Черночовою, повідомляють Českié Noviny (ČTK) в ніч на суботу

Після офіційної церемонії та ранкової зустрічі в Міністерстві оборони заплановані заяви обох міністрів для ЗМІ.

Раніше цього року Умеров провів переговори в Україні з делегацією Агентства міжурядового оборонного співробітництва Міністерства оборони Чехії та представниками чеських збройових заводів.

"Він повідомив, що Чехія та Україна запускають нові спільні проекти для посилення українських військових перед обличчям російського вторгнення. Один з них - виробництво гвинтівок за данською моделлю фінансування. Вони також обговорили продовження ініціативи щодо боєприпасів та координацію поставок іншого військового обладнання", - пишуть ČTK.

Чеська Республіка є одним з найбільших прихильників України, яка з початку війни надала окупованій країні військову допомогу на суму 7,3 млрд чеських крон. Чеська армія бере участь у підготовці українських солдатів, і на сьогоднішній день допомогла підготувати понад 7000 з них на території Чехії та Польщі.

"Чехія також сприяє постачанню боєприпасів в Україну, в тому числі в рамках Ініціативи з питань боєприпасів. Наприкінці лютого Міністерство оборони повідомило, що Чеська Республіка виступила посередником у постачанні в Україну близько 1,5 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів різних калібрів у 2024 році", - нагадують Českié Noviny.

Джерело: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2647397

Теги: #чехія #оборона

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