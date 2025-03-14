Інтерфакс-Україна

Події

23:42 14.03.2025

В Росії виведено з ладу магістральний нафтопровід "Чєрномортранснєфть" - джерела

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На території Краснодарского краю (РФ) виведено з ладу магістральний нафтопровід компанії “Чєрномортранснєфть”, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” джерела в українській розвідці.

За словами співрозмовника, “після фіксації різкого зниження тиску в нафтопроводі московити виїхали на місце події - в район алєксєєвского поселення у тіхорецкому районі з метою залатати труби”. Представники російської нафтотранспортної компанії, яка забезпечує армію держави-агресора, зокрема пальним, заявили про “мєханічєскій характєр поврєждєній” інфраструктури і підраховують збитки. “Транспортування вуглеводнів магістральним нафтопроводом “Чєрномортранснєфть” у Краснодарскому краї зупинено на невизначений термін”, - наголосило джерело.

Теги: #нафтопровід #росія #аварія

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