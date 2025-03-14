Чорноморськ повністю знеструмлений внаслідок масованої атаки ворожих дронів – ОВА
Чорноморськ Одеської області повністю знеструмлений внаслідок атаки російських БпЛА, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі.
"Ворог вчергове масовано атакував Одещину ударними дронами. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", написав Кіпер.
Джерело: https://t.me/odeskaODA/9038