Інтерфакс-Україна

Події

23:13 14.03.2025

Чорноморськ повністю знеструмлений внаслідок масованої атаки ворожих дронів – ОВА

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Чорноморськ Одеської області повністю знеструмлений внаслідок атаки російських БпЛА, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі.

"Ворог вчергове масовано атакував Одещину ударними дронами. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", написав Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9038

Теги: #наслідки #одеська #атака #бпла

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