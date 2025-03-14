Інтерфакс-Україна

Події

20:56 14.03.2025

Зеленський привітав Марка Карні зі вступом на посаду прем’єр-міністра Канади

1 хв читати
Зеленський привітав Марка Карні зі вступом на посаду прем’єр-міністра Канади

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні зі вступом на посаду прем’єр-міністра Канади.

"Бажаю успіху на цьому важливому лідерському посту. Протягом історії Україна та Канада стояли разом як непохитні партнери, об’єднані спільними цінностями свободи, демократії та справедливості", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

Президент подякував Канаді за всебічну підтримку в протидії військовій агресії РФ.

"Прагнемо до поглиблення співпраці, а також подальшої взаємодії у подоланні глобальних викликів заради безпеки й добробуту наших народів", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #канада #зеленський #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 14.03.2025
Зеленський обговорив із головами МЗС Австрії і Португалії оборонну підтримку України

Зеленський обговорив із головами МЗС Австрії і Португалії оборонну підтримку України

20:03 14.03.2025
Україна сприймає американську пропозицію безумовної тиші в небі, на морі, на фронті - Зеленський

Україна сприймає американську пропозицію безумовної тиші в небі, на морі, на фронті - Зеленський

20:02 14.03.2025
Зеленський поговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема

Зеленський поговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема

19:57 14.03.2025
Зеленський планує проінформувати Ердогана щодо української готовності до швидкої дипломатії

Зеленський планує проінформувати Ердогана щодо української готовності до швидкої дипломатії

19:52 14.03.2025
Україна представить свою позицію на саміті європейських партнерів в суботу

Україна представить свою позицію на саміті європейських партнерів в суботу

19:13 14.03.2025
В Канаді офіційно склав присягу новий Кабінет міністрів – ЗМІ

В Канаді офіційно склав присягу новий Кабінет міністрів – ЗМІ

18:50 14.03.2025
Новий канадський прем'єр-міністр Карні приведений до присяги

Новий канадський прем'єр-міністр Карні приведений до присяги

18:09 14.03.2025
Зеленський закликав всіх, хто може вплинути на Росію, зробити рішучі кроки для тиску на РФ

Зеленський закликав всіх, хто може вплинути на Росію, зробити рішучі кроки для тиску на РФ

17:12 14.03.2025
Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

16:40 14.03.2025
Зеленський доручив правоохоронцям залучити необхідні сили, щоб встановити всі факти вбивства активіста в Одесі

Зеленський доручив правоохоронцям залучити необхідні сили, щоб встановити всі факти вбивства активіста в Одесі

ВАЖЛИВЕ

Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих

Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

Курська операція своє завдання виконала - Зеленський

Україна сприймає американську пропозицію безумовної тиші в небі, на морі, на фронті - Зеленський

ОСТАННЄ

Волц про перемовини у Джидді: В якийсь момент ми взяли карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну

Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих

Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

У Кривому Розі гучно, у напрямку міста фіксували швидкісну ціль

Держдеп США введе санкції щодо всіх причетних до примусових депортацій уйгурів до КНР – Рубіо

Курська операція своє завдання виконала - Зеленський

Сибіга: G7 знову підтверджує непохитну підтримку, вітає кроки України до миру та закликає Росію припинити війну

Зустрічні умови РФ до безумовного 30-денного перемир'я свідчать про неналаштованість їх на серйозні кроки – Жовква

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА