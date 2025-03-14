Зеленський привітав Марка Карні зі вступом на посаду прем’єр-міністра Канади

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні зі вступом на посаду прем’єр-міністра Канади.

"Бажаю успіху на цьому важливому лідерському посту. Протягом історії Україна та Канада стояли разом як непохитні партнери, об’єднані спільними цінностями свободи, демократії та справедливості", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

Президент подякував Канаді за всебічну підтримку в протидії військовій агресії РФ.

"Прагнемо до поглиблення співпраці, а також подальшої взаємодії у подоланні глобальних викликів заради безпеки й добробуту наших народів", - зазначив Зеленський.