Україна сприймає американську пропозицію безумовної тиші в небі, на морі, на фронті - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Зараз на столі лежить американська пропозиція безумовної тиші в небі, на морі та на фронті, Україна сприймає цю пропозицію, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зараз на столі – американська пропозиція безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Україна сприймає цю пропозицію, і з цього можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни й до надійного миру", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

За його словами, тривають контакти з американською стороною.

"Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно. І важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву. Щоб закінчилися всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну", - зауважив.

Він подякував усім, хто підтримує Україну, зусилля та кроки заради миру.